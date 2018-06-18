На Донбасі минулої доби через обстріли поранений військовий – штаб

На Донбасі упродовж минулої доби, 17 червня, внаслідок обстрілів поранений український військовослужбовець.

Як повідомляє штаб Операції об’єднаних сил, військовий зазнав поранень внаслідок обстрілів Кримського на Луганщині.

За даними штабу, на луганському напрямку близько 19:00 і півночі підтримувані Росією бойовики відкривали вогонь з мінометів по позиціях українських військових в районі населених пунктів Кримське і Новотошківське, також були обстріли в районах населених пунктів Піски та Старогнатівка.

Загалом минулої доби сепаратисти 20 разів порушували режим припинення вогню, з них 6 разів із застосуванням мінометів, додають в штабі.

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Підтримувані Росією бойовики наразі не повідомляють про ситуацію на території, що перебуває під їхнім контролем.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.