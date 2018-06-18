У Колумбії обрали президентом консервативного політика Дуке

Консервативний політик Іван Дуке закликав до єдності після того, як він був обраний президентом Колумбії.

54 відсотків виборців підтримали Дуке на чергових виборах 17 червня, таким чином, він випередив на 12 відсотків свого найближчого конкурента, Густаво Петро.

«З смиренням і честю я розповідаю колумбійському народу, що я докладу зусиль, щоб об’єднати нашу країну», – заявив новообраний президент своїм прихильникам у столиці Колумбії, місті Богота.

Дуке також заявив, що прагне внесення «корективів» в історичну, але суперечливу мирну угоду, погоджену з ліворадикальним угрупованням «Революційні збройні сили Колумбії (FARC)»

Згідно з умовами угоди, підписаної в 2016 році, ФАРК відмовилося від збройної боротьби і стає політичною партією, яка братиме участь у виборах 2018 року.