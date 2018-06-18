У Києві через борги відключили аналогове мовлення UA:Перший

Телеканал UA:Перший повідомив, що Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (концерн РРТ) 18 червня через борги призупинив аналогову трансляцію телеканалу в Києві, а також у Білопіллі, Вінниці, Дніпрі, Ізюмі, Ковелі, Одесі, Тернополі та Чернігові.

«З квітня 2018 року грошей на оплату трансляції в бюджеті, виділеному Верховною Радою Суспільному, не передбачено зовсім. Це призвело до появи заборгованості перед РРТ у 75,12 мільйона гривень», – вказує мовник.

«У розподілі видатків державного бюджету України на 2018 рік зазначено, що фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України становить лише 776 563,1 гривні, що вдвічі менше від суми, гарантованої Законом України «Про суспільне телебачення і радіомовлення України». Урізане вдвічі фінансування не передбачає необхідних коштів на оплату трансляцій», – ідеться в повідомленні.

Для оплати всіх трансляцій НСТУ необхідно 340 мільйонів гривень на рік, проте виділено лише 51 мільйон, відзначає телеканал.

Концерн РРТ поінформував НСТУ, що призупинення аналогової трансляції відбуватиметься щоденно з 6:00 до 18:00 й триватиме до моменту погашення боргу.

До відновлення аналогового мовлення UA:Перший пропонує дивитися свої програми в цифровому форматі (DVB-T2), а також у кабельних телемережах та в інтернеті на офіційному сайті.