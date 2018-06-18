Уряд із силовиками мають план боротьби з контрабандою на митниці – Гройсман

Кабінет міністрів спільно із силовими відомствами напрацювали план дій для ефективної боротьби з контрабандою і тіньовими схемами на митниці, заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Як цитує прем’єра Урядовий портал, «сьогодні провели спільну нараду з генеральним прокурором, міністром внутрішніх справ, керівниками НАБУ (Національного антикорупційного бюро) і САП (Спеціалізованої антикорупційної прокуратури), ДФС (Державної фіскальної служби), СБУ (Служби безпеки України) Тема на порядку денному – ефективна боротьба з контрабандою і тіньовими схемами на митниці. Минулого року всі наші зусилля, які ми спрямували на детінізацію роботи митниці, дали додатково до бюджету 70 мільярдів гривень. Переконаний, що десятки мільярдів ще в кишенях тіньовиків – тих, хто займається схемами, кришує контрабанду», – сказав Гройсман.

Глава уряду запевнив, що весь силовий блок продемонстрував «повну готовність і рішучість боротьби з контрабандою».

На Facebook-сторінці Володимир Гройсман додав, що відповідний план вже остаточно узгоджений і незабаром буде презентований.

У січні 2018 року, за даними ЗМІ, Кабінет міністрів скасував низку постанов, спрямованих на реформування податкової та митної служб.