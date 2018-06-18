У справі «довіреної особи Путіна» з Криму чекають на експертизу – Прокуратура АРК

У справі затриманої на адмінкордоні з Кримом керівниці кримського відділення російського громадського руху «Волонтери Перемоги» Олени Одновол очікують результатів портретної експертизи, повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на Прокуратуру АРК.

За словами прес-секретаря Прокуратури автономії Тетяни Тихончик, експертиза має встановити, чи є Одновол на відео в доказовій базі. У зв’язку з цим у вівторок, 19 червня, Херсонський міський суд розгляне клопотання про продовження строків тримання під вартою «довіреної особи Путіна».

За словами Тетяни Тихончик, у Олени Одновол немає проблем зі здоров’ям, почувається заарештована нормально, нещодавно вона була на обстеженні в лікарні.

Затриману на адмінкордоні з Кримом керівницю кримського відділення російського громадського руху «Волонтери Перемоги» Олену Одновол підозрюють у скоєнні державної зради. 25 квітня суд у Херсоні заарештував Одновол на 60 діб без застави.

Згідно з даними відомства, затримана незаконно організувала і проводила в анексованому Криму і Севастополі збір підписів на підтримку висування Путіна кандидатом на посаду президента Росії на виборах 2018 року.

Адвокат затриманої Ігор Мокін стверджує, що у слідства недостатньо доказів для оголошення їй підозри й арешту.

У російському громадському русі «Волонтери Перемоги» вимагають звільнити Олену Одновол. Також з такою вимогою звернулася російський омбудсмен Тетяна Москалькова.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.