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19 Червень 2018, Київ 01:09
Новини | Міжнародні

Трамп пропонує створити космічні війська

Президент США Дональд Трамп спілкується з журналістами біля Білого дому

Президент США Дональд Трамп наказав створити нову військову галузь США, яка, за його словами, забезпечить «американське панування в космосі».

Трамп представив цю ініціативу на засіданні Білого дому 18 червня, де були присутні колишні космонавти та керівники аерокосмічних компаній США.

Він заявив, що американська політика в космосі є проблемою національної безпеки, додавши, що не хоче, щоб «Китай, Росія та інші країни випереджали нас».

«Коли мова заходить про захист Америки, недостатньо просто мати американську присутність у космосі, – сказав Трамп у телевізійному виступі. – Ми повинні мати американське панування в космосі».

Жодних деталей про терміни, вартість або склад сил не повідомляється, хоча, як очікується, Конгрес має ухвалити законодавство, яке започаткує нові війська.

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