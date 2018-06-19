Трамп: США не будуть «табором для мігрантів»

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не будуть «табором для мігрантів», і звинуватив демократів у небажанні співпрацювати з адміністрацією в розробці імміграційного законодавства.

Виступаючи 18 червня в Білому домі на засіданні Національного космічного ради, Трамп відреагував на критичні зауваження на його адресу в зв’язку із загостреним в останні дні проблеми мігрантів і їхніх родин. За словами президента, США не стануть місцем для утримання біженців. Він знову наголосив, що країні потрібна міграційна система, заснована на заслугах.

У США загострюється дискусія навколо розлучення сімей нелегальних мігрантів. Практика поділу сімей раніше застосовувалася рідко, проте тепер федеральні агенти регулярно розлучають іммігрантів, які намагаються отримати притулок або нелегально проникнути в країну. За шеститижневий період, що закінчився в травні, близько 2000 неповнолітніх були розлучені з батьками, повідомили минулого тижня в адміністрації Трампа.

Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хуссейн назвав «кричущими» спроби стримати імміграцію за рахунок утиску дітей.