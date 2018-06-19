Штаб: на Донбасі поранені двоє українських військових

На Донбасі минулої доби, 18 червня, внаслідок обстрілів поранені двоє українських військовослужбовців.

Як повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил, це сталося на донецькому напрямку, поблизу Авдіївки і Опитного, під час бойових дій з використанням стрілецької зброї та гранатометів.

За даними штабу ООС, минулої доби активні бойові дії тривали на Луганщині, там підтримувані Росією бойовики «вдалися до провокаційних дій» в районі населених пунктів Новотошківське і Верхньоторецьке.

Загалом бойовики 28 разів порушували режим припинення вогню, з них 6 разів вогонь вели з важкого озброєння, додають в штабі.

Підтримувані Росією бойовики наразі не повідомляють про ситуацію на території, що перебуває під їхнім контролем.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.