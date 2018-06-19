ВООЗ офіційно назвала ігрову залежність хворобою

Всесвітня організація охорони здоров’я внесла ігрову залежність в Міжнародну класифікацію хвороб.

ВООЗ 18 червня опублікувала одинадцяте видання Міжнародної класифікації хвороб (МКХ-11).

Зазначається, що розлад характеризуються постійною або періодичною ігровою поведінкою.

У ВООЗ зауважують, що ігрова залежність виявляється, серед іншого, порушенням контролю над іграми ( наприклад, початок, частота, інтенсивність, тривалість), збільшенням пріоритету, наданого іграм.

За даними організації, ігрова залежність може призвести до суттєвого погіршення особистих, сімейних, соціальних, освітніх, професійних чи інших важливих сфер.