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19 Червень 2018, Київ 09:44
Новини | Міжнародні

ВООЗ офіційно назвала ігрову залежність хворобою

Всесвітня організація охорони здоров’я внесла ігрову залежність в Міжнародну класифікацію хвороб.

ВООЗ 18 червня опублікувала одинадцяте видання Міжнародної класифікації хвороб (МКХ-11).

Зазначається, що розлад характеризуються постійною або періодичною ігровою поведінкою.

У ВООЗ зауважують, що ігрова залежність виявляється, серед іншого, порушенням контролю над іграми ( наприклад, початок, частота, інтенсивність, тривалість), збільшенням пріоритету, наданого іграм.

За даними організації, ігрова залежність може призвести до суттєвого погіршення особистих, сімейних, соціальних, освітніх, професійних чи інших важливих сфер.

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