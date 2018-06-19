Сенат США схвалив заборону на продаж Туреччині літаків F-35 – через угоду Анкари з Росією

Сенат США схвалив законопроект про оборону, який блокуватиме продаж Туреччині американських винищувачів F-35, якщо Анкара не відмовиться від купівлі в Росії систем протиракетної оборони С-400.

Документ, схвалений пізно ввечері 18 червня 85 сенаторами (проти були 10), також містить положення про блокування угоди президента Трампа з Китаєм, яка має на меті збереження бізнесу телекомунікаційного гіганта ZTE, попри порушення санкцій США проти Ірану та Північної Кореї.

Ці два положення є частиною масштабного закону про оборонні дозволи (National Defense Authorization Act), який передбачає виділення понад 700 мільярдів доларів на військові програми та зброю.

Палата представників схвалила раніше власну версію законопроекту, і ці два документи мають бути узгоджені між палатами Конгресу, перш ніж потрапити на стіл до Трампа для його підпису або вето.

Туреччина є однією з країн-партнерів у програмі F-35 і планує придбати близько 100 винирщувачів, які виробляються компанією Lockheed Martin Corp.

Чиновники НАТО неодноразово застерігали Туреччину, що російські системи S-400, які Анкара погодилася придбати в 2016 році, несумісні з оборонною системою альянсу, проте Туреччина не дослухається до цих зауважень.