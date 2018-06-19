Літак із футболістами Саудівської Аравії загорівся під час посадки в Ростові-на-Дону

Національна футбольна команда Саудівської Аравії, яка в Росії бере участь у чемпіонаті світу з футболу повідомила, що її гравці не постраждали внаслідок інциденту, що стався пізно ввечері в аеропорту Ростова-на-Дону.

За даними «Росавіації», в одному з двигунів виникла незначна пожежа, коли літак приземлився, триває розслідування інциденту. Представник авіакомпанії «Росія», якій належить літак Airbus A319 повідомив, що попередньою причиною нештатної ситуації є потрапляння у двигун птаха.

«Ніщо не загрожувало безпеці пасажирів. Висадка з літака відбувалася в звичайний спосіб, під час посадки літака не пролунало жодного попередження», – вказав речник авіакомпанії.

20 червня футболісти Саудівської Аравії мають зіграти матч другого туру в групі А проти збірної Уругваю. В першому поєдинку саудити програли росіянам 0:5.