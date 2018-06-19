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19 Червень 2018, Київ 13:09
Новини | Події

Біля Дніпра потяг зійшов з рейок через викрадення болтів і скріплень колії

На Дніпропетровщині сталося сходження 11 вагонів і локомотиву – 2 цистерни та 9 вагонів з металом.

Як повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій, аварія сталася близько 4 ранку у Самарському районі міста Дніпро на перегоні Нижньодніпровськ вузол – Самарівка.

За даними ДСНС, загиблих, постраждалих немає, витоку з цистерн не сталось, також затримки руху немає.

У службі причини сходження вагонів не вказують.

Як повідомляє «Укрзалізниця», сходження сталося через розкрадання невідомими болтів і скріплень колії.

Поліція наразі цей інцидент не коментує.

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