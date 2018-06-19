Біля Ради проходить кількатисячний мітинг

Понад 2 тисячі ветеранів війни в Афганістані, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, ветеранів АТО і шахтарів вийшли під стіни Верховної Ради.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, вони вимагають скасувати монетизацію пільг на проїзд, збільшити компенсацію ветеранам-інвалідам до 6-8 прожиткових мінімумів, відповідно до групи інвалідності, а також виділити понад 6 мільярдів на розвиток вугільної галузі.

У Верховній Раді триває пленарне засідання. Наразі народні депутати розглядають питання розвитку культури.

Як повідомляє поліція Києва, вранці через ходу учасників протесту рух від Європейської площі у напрямку вулиці Грушевського був дещо ускладнений. Рух автотранспорту поступово відновлюється.