Під Радою протестувальники прорвали кордон поліції

Протестувальники, які 19 червня вийшли до Верховної Ради, прорвали кордон поліції. Правоохоронці застосували сльозогінний газ, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Понад 2 тисячі ветеранів війни в Афганістані, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, ветеранів АТО і шахтарів проводять свої акції під стінами парламенту.

Вони вимагають скасувати монетизацію пільг на проїзд, збільшити компенсацію ветеранам-інвалідам до 6-8 прожиткових мінімумів, відповідно до групи інвалідності, а також виділити понад 6 мільярдів на розвиток вугільної галузі.

Як повідомляла поліція Києва, вранці через ходу учасників протесту рух від Європейської площі у напрямку вулиці Грушевського був дещо ускладнений. Рух автотранспорту поступово відновлюється.