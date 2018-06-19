Звільнений радник Тандіт продовжить працювати над звільненням заручників – СБУ

Радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт звільнився за власним бажанням. Про це Радіо Свобода повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

«Він звільнився за власним бажанням з першого червня», – сказала Гітлянська.

Вона додала, що Тандіт продовжить свою роботу над звільненням заручників.

«Ми продовжуємо спілкуватися, тому що він продовжуватиме свою роботу зі звільнення заручників. Він був в штаті.. зараз продовжить свою роботу як волонтер», – пояснила Гітлянська.

Юрій Тандіт є переговорником Центру сприяння і звільнення полонених і заручників при СБУ.

Станом на кінець січня в СБУ повідомляли, що в заручниках на непідконтрольних уряду територіях Донбасу перебувають 108 людей, десятки – в Росії, 402 людини вважалися зниклими безвісти. Востаннє обмін відбувався в грудні минулого року.