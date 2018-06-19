В Ізраїлі затриманий колишній міністр. Його звинувачують у шпигунстві на користь Ірану

Влада Ізраїлю заарештувала колишнього міністра за підозрою в шпигунстві на користь Ірану, повідомляє служба внутрішньої безпеки країни. Згідно з повідомленням, Ґонену Сеґеву висунуто звинувачення у вчиненні «злочинів щодо надання допомоги ворогу у війні та шпигунстві проти держави Ізраїль».

Сеґев був міністром енергетики з 1995 по 1996 рік в уряді прем’єр-міністра Іцхака Рабина. У 2005 році він був засуджений за спробу здійснити контрабандне ввезення з Нідерландів до Ізраїлю 32 тисяч покритих шоколадом пігулок наркотику «екстазі», використовуючи дипломатичний паспорт, термін дії якого минув. Сеґев був звільнений з в’язниці в 2007 році, впродовж останніх років жив у Африці.

Ізраїлю його видала Екваторіальна Гвінея, Ґонен Сеґев був заарештований після прибуття в Ізраїль у травні.

За даними служби внутрішньої безпеки «Шін Бет», Сеґев був «завербований іранською розвідкою», він зв’язався з посадовими особами посольства Ірану в Нігерії в 2012 році і двічі відвідав Іран для отримання інструкцій. Сеґев нібито спілкувався з оперативниками через «секретну систему зв’язку для шифрування повідомлень» і надавав Іранові «інформацію, пов’язану з енергетикою, секретними місцями в Ізраїлі та посадовими особами політичних установ та органів безпеки».