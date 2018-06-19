Суд продовжив арешт «довіреній особі Путіна» з Криму

Херсонський міський суд 19 червня продовжив арешт керівниці кримського відділення російського громадського руху «Волонтери Перемоги» Олені Одновол на 60 діб. Як повідомляє сайт Крим.Реалії, затримана залишиться під вартою до 17 серпня.

На засіданні суду Одновол говорити відмовилася. Суд дозволив їй перебувати не в «клітці», а біля захисників.

Затриману на адміністративному кордоні з Кримом керівницю кримського відділення російського громадського руху «Волонтери Перемоги» Олену Одновол підозрюють у скоєнні державної зради. 25 квітня суд у Херсоні заарештував її на 60 діб без застави.

Згідно з даними відомства, затримана незаконно організувала і проводила в анексованому Криму і Севастополі збір підписів на підтримку висування Путіна кандидатом на пост президента Росії на виборах 2018 року.

Адвокат затриманої Ігор Мокін стверджує, що у слідства недостатньо доказів для оголошення Одновол підозри і арешту.

У російському громадському русі «Волонтери Перемоги» вимагають звільнити Олену Одновол. Також із такою вимогою звернулася російський омбудсмен Тетяна Москалькова.