Рада заборонила рекламу на об’єктах спадщини ЮНЕСКО

Верховна Рада заборонила розміщення реклами на об’єктах всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. За схвалення законопроекту №1553 у другому читанні проголосували 232 народних депутати за мінімально необхідних 226.

Згідно з законом, розміщення реклами в буферних зонах об’єктів всесвітньої спадщини здійснюється на підставі дозволу центрального органу виконавчої влади.

Вимоги щодо розміщення реклами в буферних зонах об’єктів всесвітньої спадщини затверджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини.

Станом на 2018 рік в Україні розташовані 16 об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.