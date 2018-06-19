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19 Червень 2018, Київ 14:49
Новини | Політика

Суд в Криму засудив фігурантів «справи 26 лютого» до умовних термінів

Підконтрольний Кремлю Центральний районний суд Сімферополя засудив фігурантів «справи 26 лютого» до умовних термінів, повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

Так, Алі Асанова і Мустафу Дегерменджі засудили до чотирьох з половиною років умовно, Арсена Юнусова і Ескендера Кантемирова до чотирьох років умовно, Ескендера Емірвалієва до трьох з половиною років умовно з випробувальним терміном три роки кожному.

Всі запобіжні заходи залишені без змін до набрання вироком сили.

Російська прокуратура просила п’ять років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на три роки Мустафі Дегерменджі і Алі Асанову, а Ескендеру Кантемирову, Арсену Юнусову і Ескендеру Емірваліеву – по 3 з половиною роки позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на два роки.

26 лютого 2014 року перед будівлею кримського парламенту відбувся масштабний мітинг прихильників і противників територіальної цілісності України. У числі перших були кримськотатарські і проукраїнські активісти, їм протистояли проросійські активісти, яких організували лідери «Русского единства» на чолі з Сергієм Аксьоновим, який зараз очолює російський уряд Криму.

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У січні 2015 року кримське управління Слідчого комітету Росії порушило кримінальну справу про масові заворушення на мітингу 26 лютого.

Серед затриманих виявилися прихильники територіальної цілісності України: заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, а також активісти Алі Асанов, Мустафа Дегерменджі, Ескендер Кантемиров, Талят Юнусов, Ескендер Емірваліев, Арсен Юнусов і Ескендер Небіев.

Пізніше суд розділив «справу 26 лютого» на дві, відокремивши в окремий процес головного підозрюваного - Ахтема Чийгоза, який в той момент фактично виконував роль лідера Меджлісу в Криму.

З ініціативи адвоката Джеміля Темішева активіст Талят Юнусов і оператор телеканалу ATR Ескендер Небіев пішли на угоду зі слідством і визнали провину з умовою, що їхні свідчення не будуть доказом у справах інших фігурантів «справи 26 лютого». У грудні 2015 року Талята Юнусова засудили до трьох з половиною років років умовно, а Ескендера Небіева до двох років теж умовного терміну.

11 вересня 2017 року російський суд засудив Чийгоза до восьми років колонії суворого режиму за звинуваченням в організації «масових заворушень», під якими малися на увазі протести, пов’язані з анексією півострова Росією.

25 жовтня 2017 року російська влада звільнила засудженого в Криму Ахтема Чийгоза і передала його Туреччині, пізніше він приїхав до Києва.

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