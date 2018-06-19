Теніс: Світоліна вийшла до другого кола в Бірмінгемі

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до другого кола турніру в англійському Бірмінгемі. В стартовому поєдинку Світоліна переграла 55-ту ракетку світу, 21-річну хорватку Донну Векіч у трьох сетах – 6:1, 3:6, 6:1.

Світоліна, сіяна в Бірмінгемі другою, вже тричі перемагала Векіч, але це було на інших покриттях – ґрунті та харді. Змагання в Англії відбуваються на траві, провідні тенісистки проводять таким чином підготовку до неофіційного чемпіонату світу на цьому покритті – Вімблдонського турніру.

Цей турнір розпочнеться на кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету 2 липня і триватиме до 15 липня.