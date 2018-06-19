У Мукачеві будують спецплатформу для поїзда на Будапешт – «Укрзалізниця»

«Укрзалізниця» планує до кінця літа євроколією запустити поїзд за маршрутом Мукачево – Будапешт. Про це повідомив виконувач обов’язків голови правління компанії Євген Кравцов.

«Спеціально для цього за 500 метрів від залізничного вокзалу станції Мукачево починаємо будувати окрему посадочну платформу. Вона примикатиме до колії стандарту 1435 міліметрів. Зараз погоджуємо проект, паралельно опрацьовуємо питання графіка руху поїзда та тарифи», – повідомив керівник «Укрзалізниці».

Він також повідомив про плани впорядкування близько 40 кілометрів євроколії, здатної забезпечити пряме залізничне сполучення зі Словаччиною, Чехією та іншими країнами Євросоюзу.

Новим поїздом до столиці Угорщини можна буде дістатись за шість годин, анонсує Кравцов. Маршрут довжиною 400 кілометрів пролягатиме через угорські міста Дебрецен та Ньїредьгаза.

У попередніх повідомленнях про поїзд Мукачево – Будапешт ішлося, що ціна на квитки планується в таких межах: другий клас – не більше 700 гривень, перший клас – близько 1000 гривень.