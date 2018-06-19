«Дніпроазот» на невизначений час зупинив роботу через дорожнечу газу

На Дніпропетровщині на невизначений час зупинив роботу потужний хімічний завод АТ «Дніпроазот» у Кам’янському. Інформацію про це Радіо Свобода у вівторок підтвердили на підприємстві.

За інформацією голови правління підприємства Сергія Сідорова, завод, який упродовж 80 років був провідним постачальником мінеральних добрив і виробником дезінфектантів для питної води в Україні, був вимушений зупинити роботу через здорожчання природного газу, який є сировиною для виробництва і складає близько 80% у вартості продукції підприємства.

Як розповів Сергій Сідоров, упродовж двох місяців підприємство здійснювало капітальний ремонт і модернізацію своїх агрегатів, але в червні не змогло запуститись.

«Для виробництва аміаку потрібен газ, у собівартості він складає понад 80%. Але через ціну на газ у нас економічна ситуація не дозволяє включити агрегати, тому правлінням було ухвалене рішення про те, що ми йдемо в простій. Підприємство зупинене повністю, все відключене», – повідомив керівник «Дніпроазоту» і розповів про наслідки.

«Ми не випускаємо продукцію для аграріїв, це перше. По-друге, ми не випускаємо продукцію таку, як хлор, гіпохлорид, соляну кислоту, соду каустичну. Ми є єдиним виробником хлору в Україні, відповідно наші споживачі не отримають хлору, а це в першу чергу водоканали. І соціальна проблема для міста: ми друге містоутворююче підприємство Кам’янського, відповідно до бюджету не надійдуть певні кошти, плюс ми є учасниками всіх соціальних програм в місті та наше підприємство опалює своєю ТЕС третину міста», – розповів Радіо Свобода керівник підприємства.

За його словами, підприємство сподівається на створення урядової робочої групи задля вирішення проблеми. У випадку подальшого простою Україна може втратити завод з чотирьохтисячним колективом, вважає керівник.

«Без втручання уряду підприємству не обійтись. У першу чергу, звичайно, треба розглянути ціну на газ для підприємств хімічної галузі. Якщо в найкоротші терміни питання не буде вирішене, підприємство буде законсервоване зі звільненням персоналу в чотири тисячі осіб. Запустити його знову вже буде неможливо», – сказав Сергій Сідоров.

АТ «Дніпроазот» є одним з найбільших підприємств хімічної промисловості України, єдиним підприємством в Україні з виробництва рідкого хлору, який застосовується для стерилізації питної води і очищення стічних вод.