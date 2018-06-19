У Чернівецькій області невідомі спробували напасти на прикордонників – ДПСУ

У Чернівецькій області група людей спробувала напасти на прикордонний наряд, прикордонникам довелось засовувати зброю, один з нападників поранений, йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що інцидент трапився 19 червня близько 16:00 під час охорони державного кордону та переслідування прикордонниками порушників у Сторожинецькому районі.

«Невідомі особи в кількості до 20 осіб спробували блокувати рух прикордонному наряду та навіть здійснили спробу групового нападу на прикордонний наряд. Прикордонники змушені були захищатися, адже на мирні вмовляння припинити незаконні дії невідомі не реагували. В результаті, коли усі спроби владнати ситуацію без застосування сили були вичерпані, після попередження та пострілу вгору прикордонний наряд застосував табельну зброю по ногах одного з правопорушників», – йдеться у повідомлення.

Поранений доставлений до місцевої лікарні, йому надано першочергову медичну допомогу, завдяки діям резервів прикордонного підрозділу у взаємодії з підрозділами Національної поліції ситуація локалізована повідомили в ДПСУ.

У своєму повідомленні прикордонники наголошують, що вони у взаємодії з Нацполіцією та іншими правоохоронними органами продовжують виконувати завдання президента та уряду щодо посилення протидії організованій злочинності на державному кордоні, це викликає агресивну реакцію з боку представників злочинних угруповань, що відображається в перешкоджанні прикордонникам у виконанні службових обов’язків, в погрозах чи навіть застосуванні сили.