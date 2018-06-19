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19 Червень 2018, Київ 21:37
Новини | Події

Раді пропонують підвищити штрафи за непристебнутий пасок безпеки в майже 17 разів

Штраф за непристебнутий пасок безпеки наразі становить 51 гривню

Група народних депутатів пропонує Верховній Раді підвищити штрафи за порушення правил користування ременями безпеки та мотошоломами майже у 17 разів.

Згідно з проектом закону, який зареєстрований у парламенті 18 червня, штрафи пропонують підвищити до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (850 гривень).

Наразі штрафи за такі правопорушення встановлені на рівні 51 гривні.

Депутати посилаються на дані Національної поліції України. Відповідно до них щороку на дорогах України гине щонайменше 3,5 тисячі людей та травмується щонайменше 35 тисяч.

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