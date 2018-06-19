У Дніпрі журналіст заявляє, що його не пустили до мерії після коментаря Філатова на Facebook

У Дніпрі журналісту Сергію Чернявському, члену ради директорів Української асоціації видавців періодичної преси, 19 червня охорона будівлі не дозволила пройти в мерію. Про це Радіо Свобода повідомив сам Сергій Чернявський.

Він розповів, що інцидент стався, коли він разом з громадськими активістами, батьками й педагогами шкіл естетичного виховання, намагався потрапити на засідання профільної комісії, щоб з’ясувати плани мерії щодо реформування закладів і заявити про свою позицію.

За словами журналіста, попри те, що він показав своє посвідчення члена Національної спілки журналістів України, його не пропустили в будівлю: за його словами, співробітники КП «Муніципальна варта» мотивували свої дії «вказівкою».

Сергій Чернявський повідомив, що такий інцидент стався вперше за його журналістську діяльність. Він припускає, що причиною міг стати його коментар щодо фестивалю блогерів і відповідь мера міста Бориса Філатова на Facebook цими вихідними.

«Коли я вперше прочитав, що написав мер на Facebook, я подумав, що у людини щось особисте… З урахуванням того, що коли ще працював у газеті, я двічі брав у нього інтерв’ю і вони спокійно виходили друком. Коли ж я у вівторок прийшов у мерію (тут у мене перетнулась професійна і громадська діяльність, бо я ще є керівником громадського об’єднання «Батьківська рада мистецьких шкіл Дніпра» і пишу про ситуацію зі школами) і мене відмовились пускати, то я дуже здивувався. Я не міг повірити в реальність того, що відбулося», – сказав Радіо Свобода Сергій Чернявський.

Як розповів журналіст, він вважає, що його права як члена територіальної громади були порушені. На місце події він викликав патрульну поліцію і подав заяву. Тепер консультується з юристами щодо подальших дій.

У патрульній поліції Дніпра Радіо Свобода увечері 19 чернвя підтвердили, що виїздили на виклик. Поліцейські взяли заяви та пояснення у свідків, викликали слідчо-оперативну групу Шевченківського райвідділку поліції, якій і передали матеріали.

Радіо Свобода звернулось за коментарями щодо інциденту до КП «Муніципальна варта», яке охороняє будівлю мерії, але відповіді поки не отримало.

Наразі інцидент не коментував і міський голова Борис Філатов.

15 червня у коментарі до запису про зустріч мера з блогерами Чернявський, зокрема, написав: «Тим, хто хоче переїхати до Дніпра, беріть і переїжджайте. Одразу без балаканини про бажання. Я так розумію, що гострих питань не ставили. Соціальна журналістика повз». У відповідь Філатов заявив: «Чернявський, паскудо, більше ти не зайдеш до мерії».