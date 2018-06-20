У США засудили двох вихідців з СРСР за звинуваченнями у вимаганні

У США двох членів організованої злочинної групи з колишнього Радянського Союзу визнали винними у вимаганні та інших звинуваченнях.

Як повідомляє департамент юстиції США 19 червня, суд визнав керівника групи, Раждена Шулая, і Автанділа Хурцідзе визнали причетними до низки насильницьких злочинних дій, зокрема, вимагання, крадіжок, торгівлі вкраденими товарами і шахрайства.

Прокурори називали Шулая «вором» (російським словом), це, за їхніми словами, в кримінальному жаргоні означає, що він належить до «елітних злочинців з колишнього Радянського Союзу, які отримують данину від інших злочинців, пропонують захист і використовують їхній визнаний статус «вор» для вирішення спорів серед злочинців нижчого рівня».

Вони сказали, що Шулай був одним з перших таких злочинців, звинувачених в рекеті в США. За словами прокурорів, більшість членів його банди народилися на території колишнього Радянського Союзу і підтримували зв’язки з колегами в Грузії, Україні та Росії, навіть коли вони працювали в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Невада та інших.

Шулая визнали винним за п’ятьма статтями, зокрема про злочинну змову, стаття передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років ув’язнення, повідомляє прокуратура. Інші статті мають термін позбавлення волі на строк до п’яти років.

Прокурори заявили, що боксер Херцидзе, колишній чемпіон із середнього ваги, був бійцем Шулая. Сторона обвинувачення повідомила, що є відео, де він двічі нападав на людей від імені Шулая.

Хурцидзе визнали винним за статтями про злочинну змову і шахрайство, кожна з яких має максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі.