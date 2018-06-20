В Україні вперше надрукують британські підручники з англійської – МОН

В Україні за державний кошт уперше надрукують підручники з англійської мови британських видавництв, повідомляє 20 червня міністерство освіти і науки України.

«Цього року для першокласників вперше надрукують підручники з англійської мови британських видавництв Кембриджського університету та MM Publications. Макети відповідних підручників набрали близько половини голосів вчителів початкових класів та претендують на наклад у понад 180 тисяч примірників», – ідеться в повідомленні.

«Ми часто отримували закиди від учителів англійської мови, що вітчизняні підручники мають погану якість і не підходять для навчання сучасних дітей. Великими зусиллями нам вдалося вмовити 2 британських видавництва – Кембриджського університету та MM Publications, що надавали матеріали для пілотування нового Держстандарту з англійської мови, увійти в партнерство з українським видавництвом та подати свій макет підручника на конкурс», – розповіла міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

У частині українських шкіл навчання за британськими підручниками відбувалося і раніше, але ці книжки власним коштом купували батьки учнів. Підручники друкувалися за межами України.