У Києві ініціювали проект популяризації української книги

Активісти збирають підписи за спецпроект «Київ читає», який спрямований на популяризацію української книги і отримання Києвом статусу «Всесвітня книжкова столиця» ЮНЕСКО. Наразі зібрали 124 із 200 необхідних підписів.

«Ми пропонуємо створення нових можливостей для читання та розробку креативної інформаційної кампанії для заохочення киян читати», – повідомила організатор проекту Люсьєна Шум.

Збір підписів за проект почався 6 червня і триватиме на сайті громадського бюджету Києва до 27 червня.

«Київ читає» створений за підтримки центральної бібліотеки імені Тараса Шевченка і спрямований на різні вікові та соціальні групи. Орієнтовний бюджет проекту – близько 2 мільйонів гривень, реалізувати його планують впродовж 2019 року.

Громадський бюджет – це інструмент активних громадян для змін в місті. Будь-який житель міста може подати проект, пов’язаний з покращенням життя в місті, взяти участь у конкурсі, перемогти в голосуванні. Проекти, які найбільше підтримають кияни шляхом е-голосування, мають бути реалізовані містом під контролем авторів проекту та громадськості.