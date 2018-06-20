ООН за три місяці зафіксувала 201 випадок порушення прав людини в Україні 

Моніторингова місія ООН задокументувала 201 випадок порушень прав людини за період з 16 лютого по 15 травня 2018 року. Про це йдеться в звіті місії.

Уряд України несе відповідальність за 61% порушень, угруповання «ЛНР» та «ДНР» – за 17%. Росія, за даними ООН, відповідальна за 22% порушень, які сталися в окупованих регіонах – Автономній Республіці Крим та місті Севастополь.

За цей час місія зафіксувала зростання серйозних порушень прав людини, таких як катування та свавільне тримання під вартою, а також збільшення посягань на свободу думки, вільного вираження поглядів, свободу засобів масової інформації та мирних зібрань.

«Триваючий конфлікт та стагнуюча ситуація з правами людини роблять кроки у напрямку досягнення миру та примирення ще більш складними», – заявила голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер.

За попередній звітний період ООН задокументувала 205 порушень прав людини в Україні.