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20 Червень 2018, Київ 16:29
Новини | Міжнародні

Росія: підозрювана в шпигунстві на користь Румунії відмовляється визнати провину

Заарештована в Москві за підозрою в шпигунстві на користь Румунії Каріна Цуркан не визнає свою провину, повідомляє російська служба Радіо Свобода. За даними російських спецслужб, топ-менеджер державної компанії «Інтер РАО» передавала секретні відомості румунській Службі зовнішньої розвідки.

Цуркан підозрюють у тому, що вона нібито передавала румунським спецслужбам інформацію про підготовку великих енергетичних проектів Росії за кордоном. За даними співрозмовника агентства, Служба зовнішньої розвідки Румунії активно співпрацює з Центральним розвідувальним управлінням США.

19 червня стало відомо, що топ-менеджер державної компанії «Інтер РАО» Каріна Цуркан заарештована до 13 серпня Лефортовським судом Москви. У відомстві відмовилися коментувати подробиці кримінальної справи зв’язку з тим, що вона є «секретною». У Міністерстві енергетики Росії заявили, що не мають інформації про кримінальну справу щодо заарештованої. Цуркан інкримінується «шпигунство», максимальний термін позбавлення волі, передбачений за цей злочин, становить 20 років.

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