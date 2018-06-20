Штаб: на Донбасі 20 червня втрат серед українських військових немає

У штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що 20 червня загиблих або поранених серед українських бійців немає, втрати противника уточнюються.

За цим повідомленням, від сьомої ранку і до 18:00 години підтримувані Росією бойовики тричі порушували режим припинення вогню.

Поблизу Новотошківського, що на луганському напрямку, бойовики стріляли з мінометів калібру 82 міліметри.

«На маріупольському та донецькому напрямках, в районах Пісків та Лебединського противник вів вогонь зі стрілецької зброї і гранатометів. Об’єднані сили надійно утримували свої позиції, зберігаючи займані рубежі незмінними», – зазначили у штабі української воєнної операції на Донбасі.

У підтримуваному Росією угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілах насосної станції Південнодонбаського водогону поблизу Ясинуватої. Інформація від угруповання «ЛНР» наразі недоступна.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.