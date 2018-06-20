Теніс: Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру у Бермінгемі

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier (Nature Valley Open) у Бірмінгемі (Велика Британія) з призовим фондом $936,128 тис.

У другому колі змагань Світоліна, яка посідає 5-те місце у рейтингу WTA, виграла у француженки Алізе Корне (41 місце у світовому рейтингу) – 6:4, 6:2, повідомляє Twitter WTA.

Поєдинок тривав 1 годину 25 хвилин.

За вихід до півфіналу турніру Світоліна змагатиметься з переможницею матчу між хорваткою Петрою Мартич та румункою Міхаелою Бузарнеску. Останній Еліна три тижні тому програла у третьому колі Відкритого чемпіонату Франції (Ролан Гаррос) у Парижі – 3:6, 5:7.

Змагання у Бірмінгемі відбуваються на траві, провідні тенісистки проводять таким чином підготовку до неофіційного чемпіонату світу на цьому покритті – Вімблдонського турніру. Цей турнір розпочнеться на кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету 2 липня і триватиме до 15 липня.