У Молдові протестували проти скасування результатів виборів мера Кишинева

Тисячі людей вийшли на протест на вулиці столиці Молдови Кишинева 20 червня після того, як суд визнав недійсною перемогу проєвропейського кандидата на виборах мера.

Демонстранти, які зібралися біля міської ради, кричали: «Настасе є мером!» і тримали банери з гаслами: «Наше голосування – не твоя примха».

Андрій Настасе, кандидат від партії «Платформа «Гідність і правда», 3 червня переміг кандидата дружньої до Москви Соціалістичної партії Іона Чебана.

Настасе, прокурор, який виступає проти місцевих олігархів та проросійської політики в колишній радянській республіці, отримав 52,5 відсотка голосів.

Тим не менш, кишинівський суд постановив 19 червня, що Настасе не був переможцем голосування, на надавши пояснень такого рішення і спонукаючи перші вуличні протести пізніше цієї ночі.

42-річний Настасе подав 20 червня апеляцію, заявивши, що рішення суду було політично мотивованим. Настасе був одним із організаторів великомасштабних антикорупційних протестів у 2015 році після зникнення 1 мільярда доларів із молдовської банківської системи.

Рішення кишинівського суду викликало стурбованість посольства США в Молдові та деяких членів Європарламенту.

Посольство США заявило, що «несподіване і непрозоре анулювання результатів виборів мера Кишинева, в яких був явний переможець, є тривожним сигналом».

Член Європейського парламенту Крістіан Преда з Румунії заявив, що Комітет закордонних справ європарламенту обговорить це питання 21 червня.

Вибори були оголошені після того, як Дорін Кіртоаке, котрий був мером Кишенева упродовж останніх 10 років, пішов у відставку після звинувачень у впливі на платні парковки в місті. За його словами, справа є політично мотивованою.

Молдова – одна з найбідніших країн Європи, розділена між силами, що підтримують проросійського президента Ігоря Додона та тими, хто підтримує уряд, який прагне до більш тісних зв’язків з ЄС та Сполученими Штатами.