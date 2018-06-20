«Екс-заступника міністра спорту Криму» суд взяв під варту на два місяці – Сарган

Дніпровський райсуд Києва взяв під варту на два місяці «екс-заступника міністра спорту Криму».

Про це повідомила речниця генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган у Twitter.

«Кримського «урядовця» взято під варту на 2 місяці. Дніпровським райсудом Києва проведено підготовче засідання за обвинуваченням так званого «екс-заступника міністра спорту Республіки Крим» за вчинення держзради», – написала Сарган.

Наступний судовий розгляд призначено на 2 липня.

Прокуратура не називає імені заарештованого.

Проекту Радіо Свобода Крим.Реалії стало відомо, що йдеться про Фаруха Камалова.

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Співробітники СБУ 2 лютого затримали колишнього заступника глави російського Міністерства спорту Криму Фаруха Камалова на пункті пропуску «Каланчак». За словами речниці СБУ Олени Гітлянської, затриманий прямував на материкову частину України з метою отримати закордонний біометричний паспорт.

Слідчі Головного управління СБУ в АР Крим відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

29 травня Херсонський міський суд продовжив термін утримання під вартою Камалова.