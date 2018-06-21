У Румунії кілька тисяч людей протестували проти пом’якшення антикорупційних законів

У Румунії тисячі людей протестували проти нового законодавства, яке, на їхню думку, сприятиме корупції на високому рівні, були сутички з поліцією, арешти.

Учасники акції протесту у Бухаресті 20 червня тримали прапори Румунії, США, Європейського Союзу та плакати, в яких правлячу соціал-демократичну партію країни називали «червоною чумою» та «злодіями».

Протести сталися після схвалення парламентарями 18 червня пом’якшення кримінального законодавства, що, як стверджують критики, призведе до ускладнення судового переслідування корупціонерів. Менші протести також відбулися в містах Брашов, Сібіу, Клуж, Тімішоара і Ясси.

20 вересня були затримання, у тому числі затримали німецького журналіста Пола Арне Вагнера.

Протестуючі також збиралися біля офісу Ліві Драгнеа, лідера соціал-демократів, який, як кажуть критики, отримає вигоду від цього закону. Драгнеа не може бути прем’єр-міністром через судимість (2016 рік) за фальсифікацію голосування.