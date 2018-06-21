В Україну з Балтики приходить холодний фронт – синоптики

Українські та закордонні синоптики прогнозують прихід в України холодного атмосферного фронту, який рухається з боку Балтійського моря.

«22 червня фронт зумовить дощі з грозами та суттєве похолодання у західних областях. Температура повітря знизиться до +18 +22, подекуди до +16 +18 градусів. Протягом дня дощі охоплять північні області та більшу частину Центру», – пише синоптик Наталка Діденко.

За її словами, різке похолодання в більшості областей України, крім східних та південно-східних, припаде на суботу, коли температура опуститься до +17 +23 градусів.

Аналогічні прогнози поширюють і західні погодні сайти, приміром, американський wunderground.com. За його даними, в Києві дощ розпочнеться майже опівдні 22 червня і з різною інтенсивністю та незначними перервами триватиме до кінця доби 23 червня. Упродовж всього суботнього дня температура не підніматиметься вище +16, але вже в неділю вигляне сонце й потеплішає до +20.