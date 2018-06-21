СБУ: на Миколаївщині затримали 2 підозрюваних у шпигунстві на користь Росії

Служба безпеки України затримала двох підозрюваних в шпигунстві на користь Росії і створенні агентурної мережі в Миколаївській області, повідомляє прес-служба СБУ.

«Співробітники контррозвідки спецслужби і Управління СБУ в Миколаївській області припинили на території регіону діяльність агентурної мережі, створеної представниками ГУ Генштабу Збройних сил Російської Федерації», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що у рамках кримінального провадження, відкритого за статтями «державна зрада» і «шпигунство» Кримінального кодексу України, оперативники СБУ задокументували протиправну діяльність групи мешканців Миколаєва, які сприяли російській спецслужбі в проведенні підривної діяльності проти України.

За інформацією правоохоронців, підозрювані за завданням російської військової розвідки створили розгалужену агентурну мережу з місцевих жителів, які збирали відомості про суспільно-політичну обстановку в Миколаєві, діяльність місцевих патріотичних організацій і їх активістів, дислокацію і переміщення підрозділів Збройних сил, військової техніки, їх залучення до проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі.

Отримані дані організатори мережі передавали куратору з російської спецслужби за допомогою закритих каналів зв’язку.

Під час обшуків за місцем проживання організаторів і учасників агентурної мережі співробітники спецслужби виявили та вилучили засоби зв’язку, які використовувалися для контактів із російськими розвідниками, комп’ютерну техніку й електронні носії інформації, на яких оброблялися зібрані відомості, рукописні чорнові записи про діяльність місцевих патріотичних організацій і пересування військової техніки, кількість особового складу військових частин, що дислокуються в Миколаєві, повідомляє спецслужба.

«У зловмисників також вилучена незареєстрована зброя, набої різного калібру, вибухові пристрої, карту Миколаївської області з позначенням залізничних мостів, топографічні карти Миколаївської та Херсонської областей, велику кількість російської символіки й агітаційних матеріалів», – йдеться у повідомленні і зазначається, що вилучені матеріали долучено до кримінального провадження як докази.

Оперативники спецслужби затримали двох організаторів мережі, їм оголошено підозри у скоєнні злочинів та обрано запобіжний захід у вигляді арешту терміном на шістдесят днів. Стосовно інших учасників агентурної мережі буде прийнято окремі процесуальні рішення. Слідчо-оперативні дії тривають, – зазначили в СБУ.