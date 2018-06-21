За фактом залучення строковиків до господарських робіт призначили службове розслідування

На Дніпропетровщині за фактом залучення військовослужбовців-строковиків 26-го об’єднаного загону Державної спеціальної служби транспорту до господарських робіт призначили службове розслідування. Інформацію про це Радіо Свобода в четвер підтвердили в Державній спеціальній службі транспорту.

За інформацією з відомства, 26-ий об’єднаний загін Держспецтрансслужби виграв тендер на будівництво двох казарм покращеного планування для військовослужбовців Збройних Сил України в селі Кодаки біля міста Дніпро.

Як пояснили в службі, через скорочення бюджету на будівництво – держава виділила 9 мільйонів 999 тисяч гривень замість належних 15 мільйонів 420 тисяч гривень – керівництво загону було змушене шукати шляхів для економії коштів.

«Командир частини уклав договір з бетонним підприємством на 110 тисяч гривень, щоб не його працівники, а солдати строкової служби здійснили роботи із завантаження будівельних матеріалів – бордюрного каменю, цементу тощо, щоб зекономити і ще й заробити кошти. Усі документи – копії договорів, копії актів виконаних робіт тощо – у нас є. Всі належні кошти керівник цього підприємства перераховував у військову частину. А те, що було сказано по телебаченню, – невеликі кошти солдатам – то була ініціатива самого директора підприємства, він давав солдатам на водичку. Він не був зобов’язаний це робити, він просто пожалів солдатів. Чому призначена перевірка? По-перше, нестатутна форма одягу. По-друге, там був старший, який мав вийти до журналістів і показати їм всі документи, розповісти, куди вантажать матеріали, а він замість цього заховався в куші і покинув солдатів», – сказав Радіо Свобода начальник управління будівництва та відновлення Держспецтрансслужби Олександр Ціховський.

Як уточнив посадовець, на підприємстві працювало 10 солдатів-строковиків 26-го об’єднаного загону служби.

19 червня у телевізійних сюжетах програми «ТСН» (телеканал «1+1») та «Надзвичайні новини» (ICTV) було оприлюднено інформацію про залучення військовослужбовців строкової служби Державної спеціальної служби транспорту до розвантажувальних робіт на одному з підприємств у Дніпрі.