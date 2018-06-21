Активісти закликають Раду не голосувати за проект закону про блокування сайтів

Коаліція «За вільний інтернет» закликає Верховну Раду не голосувати за проект закону про блокування сайтів, який парламент включив до свого порядку денного. На думку активістів, цей документ порушує права людини.

«Положення законопроекту № 6688 є такими, що порушують національне законодавство і міжнародне право та створюють умови для інтернет-цензури. Зокрема, підставою для блокування ресурсів визначається «поширення через цей ресурс (сервіс) інформації, з використанням якої вчиняються тяжкі або особливо тяжкі злочини». Таке формулювання є надзвичайно широким і суперечить принципу правової визначеності, створюючи серйозні можливості для зловживань», – зазначають активісти.

Вони додають, що хоча законопроект встановлює «судовий» механізм блокування – за рішенням слідчого судді або суду, – в окремих випадках допускається обмеження доступу до ресурсів за постановою прокурора або слідчого на строк до 48 годин. При цьому законопроект не встановлює граничних строків тимчасового блокування в усіх інших випадках.

Ініціаторами законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері є Іван Вінник (фракція БПП), Дмитро Тимчук та Тетяна Чорновол (обидва – фракція «Народний фронт»).

Цей законопроект зареєстрований у Верховній Раді в липні 2017 року. Тоді парламент не зміг включити його до порядку денного.

До коаліції «За вільний інтернет» входять, зокрема, ГО «Платформа прав людини», ГО «Лабораторія цифрової безпеки», ГО «Центр інформації про права людини», ГО «Кримська правозахисна група» та представництво Freedom House в Україні.