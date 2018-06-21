СБУ: затриманий екс-заступник голови сільради Криму, який перейшов на бік Росії

Служба безпеки України затримала колишнього заступника голови Оленівської сільської ради Криму, який перейшов на бік Росії, повідомив прес-центр СБУ.

За версією правоохоронців, громадянин сприяв представникам Росії в проведенні незаконних референдумів та брав участь у незаконних виборах на тимчасово окупованій території півострова.

У СБУ заявляють, що він «після невдалої політичної та бізнесової кар’єри при окупаційній владі Криму» вирішив переїхати на материкову частину України. Він оселився на Київщині й почав там власний бізнес.

Згідно з повідомленням, у чоловіка провели обшуки. Правоохоронці стверджують, що вилучили розписки про отримання грошей для організації і забезпечення належного проведення так званого «референдуму про статус Криму», рішення незаконного «муниципального образования «Оленевский сельский совет» Черноморского района Республики Крым» про ліквідацію виконавчого комітету Оленівської сільської ради та призначення затриманого головою ліквідаційної комісії, рішення так званої «територіальної виборчої комісії Чорноморського району Республіки Крим» про реєстрацію кандидата в депутати «сільської ради Оленівського сільського поселення Чорноморського району Республіки Крим», ноутбук та флешнакопичувач з документами, які підтверджують співпрацю затриманого з владою анексованого Криму.

У Службі безпеки України зазначили, що вирішують питання про оголошення громадянинові підозри за статтею 111 Кримінального кодексу України («державна зрада»).

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.