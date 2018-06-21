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22 Червень 2018, Київ 01:33
Новини | Економіка

Рівень тіньової економіки України зменшився у 2017 році – МЕРТ

МЕРТ: рівень тіньової економіки в Україні зменшився до 31%

Рівень тіньової економіки в Україні зменшився у 2017 році на чотири відсоткові пункти, до 31% ВВП, повідомило Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

У відомстві зазначили, що детінізація української економіки стала можливою завдяки збереженню відносної макрофінансової стабільності в умовах реалізації політики, спрямованої на розширення внутрішнього попиту, а також диверсифікації ринків збуту продукції українських виробників; збереженню високого рівня ділової активності бізнесу в умовах покращення очікувань та рівня сприйняття українських реформ у світі; зниження інвестиційних ризиків на тлі відносної макрофінансової стабілізації та продовження процесів реформування економіки.

У МЕРТ підкреслили, що водночас динаміка стримується, зокрема, низькою довірою до інститутів влади; збереженням значних викликів стабільності фінансової системи країни; наявністю непідконтрольних владі територій, утворених у ході військової агресії на території країни.

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