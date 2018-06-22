У Києві в банку стався вибух, постраждалих немає – поліція

У Києві на Героїв Севастополя вночі у банківському відділенні стався вибух.

Як повідомляє поліція Києва,у результаті інциденту ніхто не постраждав.

У поліції зазначають, що в приміщенні банку пошкоджені вікна, виникла пожежа.

За передньою інформацією, пожежа почалася через те, що невідомі кинули пляшки із запальною сумішшю.

Обставини події та мотиви вчинення правопорушення встановлюються.

У поліції не уточнюють, у відділенні якого банку стався вибух, проте, як повідомляють деякі ЗМІ, це сталося в приміщенні «Ощадбанку». У банківській установі наразі цей інцидент не коментують.