У Києві в банку стався вибух, постраждалих немає – поліція

У Києві на Героїв Севастополя вночі у банківському відділенні стався вибух.
Як повідомляє поліція Києва,у результаті інциденту ніхто не постраждав.
У поліції зазначають, що в приміщенні банку пошкоджені вікна, виникла пожежа.
За передньою інформацією, пожежа почалася через те, що невідомі кинули пляшки із запальною сумішшю.
Обставини події та мотиви вчинення правопорушення встановлюються.
У поліції не уточнюють, у відділенні якого банку стався вибух, проте, як повідомляють деякі ЗМІ, це сталося в приміщенні «Ощадбанку». У банківській установі наразі цей інцидент не коментують.
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