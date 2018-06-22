Теніс: Світоліна та Цуренко зіграють у чвертьфіналі в Бірмінгемі

Дві провідні українські тенісистки Еліна Світоліна та Леся Цуренко продовжують успішно виступати на турнірі в англійському Бірмінгемі з призовим фондом понад 936 тисяч доларів. Сьогодні, 22 червня, українки проведуть поєдинки чвертьфіналу.

Перша ракетка України і п’ята тенісистка світу Світоліна за вихід до півфіналу позмагається з румункою Міхаелою Бузарнеску. Саме цій тенісистці Еліна три тижні тому програла в третьому колі відкритого чемпіонату Франції в Парижі.

Цуренко, яка є 37-ю ракеткою світу, 21 червня у важкому матчі здолала 14-ту тенісистку планети росіянку Дарію Касаткіну – 1:6, 6:3, 6:3. У чвертьфіналі Леся зіграє з сьомою ракеткою світу, досвідченою чешкою Барборою Стрицовою.

Змагання у Бірмінгемі відбуваються на траві, провідні тенісистки проводять таким чином підготовку до неофіційного чемпіонату світу на цьому покритті – Вімблдонського турніру. Цей турнір розпочнеться на кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету 2 липня і триватиме до 15 липня.