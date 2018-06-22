У Туреччині затримали 14 людей за підозрою у плануванні теракту під час виборів

Влада Туреччини заявляє про затримання в Анкарі 14 бойовиків угруповання «Ісламська держава» за підозрою в плануванні теракту під час національних виборів у країні 24 червня.

Поліція повідомляє, що всі 14 підозрюваних є іноземними громадянами, їх затримали під час низки скоординованих рейдів вранці 22 червня.

Під час рейдів, як заявили силовики, були вилучені невідомі «матеріали».

У 2015 і 2016 роках у Туреччині сталася низка терактів, у вчиненні яких влада звинуватила ІС або курдських бойовиків.

У 2017 році під час святкування Нового року чоловік відкрив стрілянину в нічному клубі в Стамбулі, тоді загинули 39 людей. Серед жертв були як громадяни Туреччини, так і гості країни з кількох арабських держав, Індії та Канади. «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за напад.