Іран вийшов із переговорів про нафту – протестує проти «змови» Москви та Ер-Ріяда

Міністр нафти Ірану Біджан Зангане вийшов із переговорів про збільшення обсягів видобутку нафти, що тривають у Відні. Таку домовленість між членами Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та нафтовидобувними країнами, які не входять до картелю, пропонують укласти Росія та регіональний опонент Ірану – Саудівська Аравія.

Оголосивши про вихід із переговорів, Зангане 21 червня висловив сумнів, чи зможуть Росія та ОПЕК досягти згоди щодо пропонованого обсягу збільшення – на один мільйон барелів на день. Це може бути перше збільшення відтоді, як у 2016 році члени і нечлени ОПЕК погодилися на обмеження видобутку, що сприяло зростанню ціни нафти до рівнів 70–80 доларів за барель.

За даними джерел в ОПЕК, іранський міністр також вимагав, щоб антиіранські санкції США були згадані в комюніке за підсумками зустрічі. Саудівська Аравія та деякі інші країни Перської затоки підтримали Сполучені Штати у питанні санкцій проти Ірану. Після того, як Зангане вдався до демаршу, міністр економіки Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх заявив, що більшість країн-виробників нафти погодилися з російсько-саудівською пропозицією та поступово збільшуватимуть обсяги виробництва.