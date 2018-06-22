Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
22 Червень 2018, Київ 15:22
Новини | Міжнародні

Росія звинувачує США у фабрикуванні доказів про хімічні атаки в Сирії

Порятунок дитини після хімічної атаки в місті Хан-Шейхун, Сирія, 4 квітня 2017 року

Москва заявляє, що Сполучені Штати та їхні союзники фабрикували докази, щоб звинуватити сирійські урядові сили в застосуванні хімічної зброї проти цивільних. Командувач силами радіаційного, хімічного та біологічного захисту міністерства оборони Росії Ігор Кириллов заявив 22 червня, що імовірна хімічна атака в місті Хан Шейхун 4 квітня 2017 року була «провокацією, організованою сирійською (гуманітарною організацією) «Білі шоломи» і їхніми спонсорами».

«Це перша хімічна атака, яка була інсценована», – твердить Кириллов.

Уряди країн Заходу та інспектори з хімічної зброї ООН звинувачують сирійські урядові сили в нападі, внаслідок якого загинули щонайменше 74 людини, а ще понад 550 постраждали.

Представниця МЗС Росії Марія Захарова зазначила, що після встановлення контролю над містом Дума сирійський уряд знайшов залишене антиурядовими повстанцями обладнання для виробництва хімічної зброї.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG