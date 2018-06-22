Росія звинувачує США у фабрикуванні доказів про хімічні атаки в Сирії

Москва заявляє, що Сполучені Штати та їхні союзники фабрикували докази, щоб звинуватити сирійські урядові сили в застосуванні хімічної зброї проти цивільних. Командувач силами радіаційного, хімічного та біологічного захисту міністерства оборони Росії Ігор Кириллов заявив 22 червня, що імовірна хімічна атака в місті Хан Шейхун 4 квітня 2017 року була «провокацією, організованою сирійською (гуманітарною організацією) «Білі шоломи» і їхніми спонсорами».

«Це перша хімічна атака, яка була інсценована», – твердить Кириллов.

Уряди країн Заходу та інспектори з хімічної зброї ООН звинувачують сирійські урядові сили в нападі, внаслідок якого загинули щонайменше 74 людини, а ще понад 550 постраждали.

Представниця МЗС Росії Марія Захарова зазначила, що після встановлення контролю над містом Дума сирійський уряд знайшов залишене антиурядовими повстанцями обладнання для виробництва хімічної зброї.