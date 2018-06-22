У Черкасах затримали людей, які збирали гроші за проїзд через міст над Дніпром – «Укрзалізниця»

У Черкасах затримано групу людей, яка брала кошти за проїзд негабаритного вантажу через міст над Дніпром.
Як повідомляє прес-служба компанії «Укрзалізниця», кошти збирали у підприємців за проїзд негабаритного вантажу.
«До злочинної групи входили працівники підрозділу «Знам’янський загін воєнізованої охорони» служби воєнізованої охорони регіональної філії «Одеська залізниця», яка з вересня 2017 року брала з підприємців від 150 до 450 гривень за проїзд негабаритного вантажу через міст, що знаходиться на виїзді з міста Черкаси», – йдеться у повідомленні.
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За даними «Укрзалізниці», поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
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