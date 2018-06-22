У Празі презентували збірку поезій Ігоря Бережного

У Празі відбулася презентація збірки поезій Ігоря Бережного «Від полум’я не врятував», повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Ігор Бережний уродженець Краматорська, зараз живе у США, займається підтримкою поранених у боях на сході України бійців та їхніх родин.

На зустрічі поет розповів про своє сприйняття війни, про біль і хвилювання за долю України і українців, які відстоюють свою незалежність.

Ігор Бережний зараз живе далеко від рідного дому, але приїжджає на батьківщину, його зусилля спрямовані на лікування поранених, допомогу жителям Сходу України.

На зустрічі автор познайомив присутніх зі своїми віршами. На презентації також виступила волонтерка з Краматорська Наталя Возович.

Виручені від продажу збірки поезій кошти автор передає у фонд лікування поранених бійців та на підтримку їхніх родин.