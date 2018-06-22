Теніс: Світоліна і Цуренко не змогли вийти до півфіналу турніру у Бірмінгемі

Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка є п’ятою ракеткою світу, у чвертьфіналі турніру WTA Nature Valley в англійському Бірмінгемі поступилася румунці Міхаелі Бузарнеску – 6:3; 6:2, повідомляє Федерація тенісу України.

Варто зазначити, що ця ж суперниця обіграла першу ракетку України в третьому колі Ролан Гарросу всього кілька тижнів тому.

Ще одна українська тенісистка Леся Цуренко достроково припинила чвертьфінальний поєдинок із сьомою ракеткою світу чешкою Барборою Стрицовою. Українка поступалася у двох сетах з рахунком 5:7 та 0:3, коли вирішила припинити матч, перед цим звернувшись по допомогу до лікарів.

Призовий фонд турніру у Бірмінгемі перевищує 936 тисяч доларів.

Змагання у Бірмінгемі відбуваються на траві, провідні тенісистки проводять таким чином підготовку до неофіційного чемпіонату світу на цьому покритті – Вімблдонського турніру. Цей турнір розпочнеться на кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету 2 липня і триватиме до 15 липня.