В Україні відзначають 100-річчя державної служби

В Україні 23 червня відзначають сторіччя державної служби в Україні. Про це у Facebook написав президент України Петро Порошенко.

«Із набуттям чинності закону України «Про державну службу» у цій сфері розпочалися зміни, покликані зробити максимально прозорою і відкритою діяльність тих, хто присягнув вірно служити українському народові. Уже зараз ми можемо з упевненістю говорити, що створення професійної, політично незаангажованої державної служби – це реальність, а не далеке майбутнє. Маю надію, що комплексне реформування державного управління дасть змогу проводити якісну державну політику, гарантуватиме здатність гідно тримати стратегічний курс розвитку держави, оперативно реагувати на чутливі проблеми в суспільстві задля втілення найзаповітнішої мрії наших співвітчизників – на фронті і в тилу – жити у мирній та квітучій європейській Україні», – мовиться у повідомленні Адміністрації президента від імені глави держави.

Інститут державної служби в її нинішньому розумінні (зі статусом державних службовців, уповноваженнями цих посадових осіб на здійснення функцій держави, а також отриманням ними заробітної плати з державного бюджету) з'явився 1918 року – за гетьманату Павла Скоропадського, пояснює Український інститут національної пам'яті.

День державної служби встановлено в Україні у 2003 році і відзначається щорічно 23 червня у День державної служби Організації Об’єднаних Націй.

У цей день відзначаються найкращі представники серед державних службовців України, які щорічно обираються Національним агентством України з питань державної служби на всеукраїнському конкурсі «Кращий державний службовець».